Цена европейского газа для Украины установила рекорд

Средняя цена на импортный природный газ для Украины достигла 9,4 тыс. гривен ($339) за 1 тыс. кубометров в ноябре 2018 года. Об этом сообщает агенство УНИАН со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины.

Отмечается, что месяцем ранее газ из-за рубежа обходился Украине в сумму около $323 за тот же объем.

В марте 2018 года коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев закупает газ у Европы в четыре раза дороже, чем российский.

Повышение цен

19 октября правительство Украины объявило о повышении с 1 ноября цен на газ на 23,5%. Таким образом, стоимость выросла с 6,958 тыс. гривен (16,2 тыс. рублей) до 8,55 тыс. гривен (19,9 тыс. рублей) за 1 тыс. куб. м. Как объяснил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, повышение цен на газ — необходимое условие для получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Он обратил внимание, что с МВФ удалось договориться о сравнительно небольшом повышении цены — всего лишь на 23,5% вместо первичных требований увеличить стоимость на 60%.

При этом 7 декабря депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что в повышении цен на газ в стане нет необходимости. Он отметил, что жители Украины могут покупать горючее по вдвое меньшим ценам, чем нынешние, но часть людей наживаются на этом.

Покупка газа из Европы

В 2015 году украинские власти отказались закупать российский газ напрямую и начали наращивать импорт из Венгрии, Польши и Словакии, которые получают топливо из России. Таким образом, Киев покупает тот же газ, но по более высокой цене, чем предлагала Москва. Сами украинские чиновники признавали, что поставки газа из европейских стран обходятся Украине дороже на $25–30 за 1 тыс. куб. м.

В августе Гройсман посоветовал жителям страны потреблять поменьше газа, чтобы не пришлось покупать его у России. Он также заявил, что Киев должен прекратить «преклонять голову и колено» перед Москвой, отказавшись от российского газа, и начать самостоятельную полномасштабную добычу этого вида топлива.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что за время работы правительства Гройсмана потребление газа в стране сократилось на 15 млрд кубов, из-за того что часть предприятий вымерла, а население активно переходит на отопление электричеством и дровами в связи с высокой стоимостью газа.