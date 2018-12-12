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Бой борзых с лисами покажут на празднике в Липецкой области

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На берегу реки Дон в Липецкой области сегодня, 12 декабря, пройдет межрегиональный праздник русской псовой охоты «Отъезжее поле». Его тематические площадки фестиваля развернули в районе деревни Масловка.

Там организуют выставку русских борзых и охотничьих птиц, привал охотника, торговые и сувенирные ряды. Участники праздника будут кататься на лошадях и смогут приобрести сувенирные работы мастеров декоративно-прикладного творчества. Сельские подворья посоревнуются в конкурсе «Блюдо охотника на костре».

Как уточняет Lipetskmedia, после церемонии открытия праздника охотников гостей ждут показательные бои военно-исторического клуба «Копье» и охота птичьих птиц. Но гвоздем программы станет реконструкция русской псовой охоты — показательные бои борзых с лисами.

Летом в Липецке прошел традиционный фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». В мероприятиях приняли участие реконструкторы и творческие коллективы не только Липецка и Ельца, но и Москвы, Воронежа, подмосковной Истры и районов Липецкой области.

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