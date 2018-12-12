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В бундестаге призвали власти ФРГ к пересмотру позиции по «Северному потоку – 2»

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Фото: РИА Новости/Томас Юджстер
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Власти ФРГ должны пересмотреть отношение к газопроводу «Северный поток – 2», считает председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

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Об этом немецкий политик написал в статье для The Guardian.  В материале он называет инцидент с тремя украинскими кораблями ВМС Украины в Керченском проливе актом агрессии со стороны России. «Реакция ЕС должна быть последовательной и единогласной: наша сила основана на нашем единстве», — заявил политик. Реттген исключил военный вариант решения вопроса, однако, по его мнению, должны быть рассмотрены остальные меры.

«В частности, Германия должна срочно пересмотреть строительство газопровода «Северный поток – 2», — отметил политик и подчеркнул, что данный проект будет иметь геополитическое последствия. Россия должна гарантировать Евросоюзу продолжение транзита российского газа через Украину, а Брюссель, в свою очередь, должен убедиться, что трубопровод соответствует правилам конкуренции ЕС, считает Реттген.

11 декабря палата представителей конгресса США приняла резолюцию о противодействии строительству газопровода «Северный поток – 2» и введении санкций. В этот же день в Австрии напомнили о важности реализации проекта для безопасности Европы.

Проект предполагает строительство газопровода от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу, предусмотрена прокладка двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров.

США, страны Прибалтики, Польша и Украина выступают против строительства газопровода, поскольку Киев может утратить транзит российского топлива, что негативно скажется на экономике страны. США рассчитывают увеличить поставки на европейский рынок сжиженного газа.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Позднее Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Командование вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября.

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