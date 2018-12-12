Средство для дезинфекции при низких температурах разработали в Томске

Томские ученые создали средство, которое можно использовать для дезинфекции при низких температурах. Его уже применяют на сельскохозяйственных предприятиях.

Препарат можно использовать при температуре от –5 до +30 градусов, его европейские аналоги применяют при температуре от +18 до +25. При этом томское средство относится к малоопасным веществам 4-го класса опасности, остальные же дезинфектанты относятся к 3-му классу опасности. Об этом пишет РИА Томск.

Новое средство поглощает запахи и не требует нейтрализации после использования. Его уже применяют в животноводческих комплексах Сибири для обработки оборудования, территории, инвентаря, одежды и обуви.

В настоящий момент ученые дорабатывают препарат, он сможет работать при температуре до –30 градусов.