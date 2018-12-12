Первый форум для руководителей социальных НКО пройдет в Хабаровске

В Хабаровске пройдет форум с молодыми руководителями некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере. Планируется наладить взаимодействие с НКО, а также направить их деятельность на развития края.

Инициативная группа предпринимателей 19 декабря запустит первый в регионе проект «Социальный бизнес и что с ним делать». Основное внимание на форуме будет уделяться практическим навыкам, сообщает корреспондент ИА AmurMedia.

Помимо обычных лекций и семинаров проведут особые мероприятия, суть которых держится в секрете.