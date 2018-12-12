Цветные волосы и пирсинг узаконили в школах Перми

Департамент образования Перми выпустил для школ методические рекомендации, в которых указано, что образовательное учреждение больше не может обязать учащихся сохранять определенный цвет или длину волос.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что школы теперь могут лишь рекомендовать детям придерживаться делового стиля, делать неяркий макияж и носить безопасные украшения.

Запрещать пермским школьникам отращивать длинные волосы, красить их или делать пирсинг отныне нельзя, сообщает «Российская газета».

В конце ноября сообщалось, что ученицу шестого класса одной из школ города Бердска в Новосибирской области не допустили к занятиям из-за нескольких голубых прядей волос.