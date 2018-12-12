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Школу эвакуировали в Уфе из-за распыления перцового баллончика

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В Уфе 15 школьников обратились за медицинской помощью после распыления перцового баллончика в учебном заведении. По предварительной версии, его на уроки принес десятиклассник.

Инцидент произошел в Демском районе. По данным правоохранительных органов, ученик показывал однокласснице перцовый баллончик и она нажала кнопку распылителя. Детей и сотрудников эвакуировали из здания. 15 детей обратились за медицинской помощью в школьный медпункт. Восемь человек были увезены скорой помощью на обследование в больницу. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

По факту происшествия проводится проверка, с родителями подростка, который принес баллончик, ведется беседа.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина, который пытался проехать в автобусе без билета, распылил перцовый газ в лицо контролеру. После конфликта пассажир скрылся.

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