Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины назвал инцидент в Керченском проливе войной, а действия российских пограничников расценил как агрессию. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, видеозапись которого опубликовал на своей странице в Facebook.

«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война», — обратился Порошенко к президенту России.

Украинский лидер также отметил, что это «не шутка, не инцидент и не кризис».

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Они признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных.

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной украинской властью перед президентскими выборами. Политик обратил внимание, что судя по рейтингу, у Порошенко «есть шансы не войти даже во второй тур», поэтому украинскому лидеру нужно «что-то делать», чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов.

О военном положении

В настоящее время в ряде граничащих с Россией украинских областей действует военное положение, введенное после конфликта в Керченском проливе. Опрос показал, что больше половины жителей Украины не поддерживают решение властей о введении такого режима.

Против введенного военного положения высказались 60% опрошенных. На западе страны это решение встретили с пониманием 44% жителей, в центре — 39%, на юге — 24%, меньше всего поддержавших на востоке страны — 14%.

Кроме того, почти две трети опрошенных пришли к выводу, что Порошенко хотел ввести военное положение на Украине на 60 дней, чтобы отсрочить президентские выборы, намеченные на 31 марта 2019 года. При этом такие условия не поддержали бы еще больше людей — 76%.

70% украинцев при этом считают, что военное положение необходимо было вводить еще в 2014 году. Вместе с тем, по данным экспертов, каждый пятый украинец (20%) полагает, что Россия не угрожает их стране, а 22% считают угрозу высокой.

Возможность других провокаций

4 декабря депутат Госдумы Алексей Журавлев предупредил о возможной подготовке к очередной провокации в интересах президента Украины Петра Порошенко. Таким образом он прокомментировал новость о том, что Погранслужба Украины привела свои корабли и катера в боевую готовность.

«Морской группировкой Украины можно выполнить только одну задачу — задачу конкретной провокации в интересах политических амбиций Порошенко. На Украине прекрасно сами понимают, что их флот — это только одно название. Флота как такового нет», — сказал парламентарий.

Многие эксперты полагали, что провокация произойдет в конце декабря, однако теперь она может случиться раньше, добавил политик. Как отметил парламентарий, Россия продолжит делать все возможное для защиты своих границ.