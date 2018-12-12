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Хакеры атаковали внутреннюю систему больницы в Ноябрьске

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Работа сразу нескольких подразделений была парализована после атаки хакеров на внутреннюю систему центральной городской больницы в Ноябрьске. Для того чтобы устранить сбои, у специалистов ушло несколько часов.

Как рассказала представитель медучреждения Тамара Михеева, в результате кибератаки не работали бухгалтерия, аптека и организационно-методический отдел.

В интервью ИА «Ура.ру» специалист по связям с общественностью больницы Татьяна Холодная заявила, что вариант со сбоем системы исключен. При этом она сослалась на мнение программистов. Они уверены, что работу компьютеров заблокировал вирус.

Ранее сообщалось, что в 2018 году российские эксперты по киберугрозам зафиксировали более 4 млрд кибератак против РФ.

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