ФСБ задержала еще одного участника банды Басаева в Ставропольском крае

Задержан еще один член банды террориста Шамиля Басаева, в 2000 году принимавший участие в нападении на позиции Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Об этом сообщили в среду, 12 декабря, в Центре общественных связей ФСБ.

Речь идет о 46-летнем Шамиле Казбулатове, он «доставлен в орган предварительного следствия», передает «Интерфакс».

Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, мужчине вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Представитель СК добавила, что следователи проверяют причастность Казбулатова к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.

Кроме того, по ее слова, устанавливаются другие участники банды, совершившие нападение на десантников.

В конце ноября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали двоих участников банды Басаева, которые участвовали в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

1 марта 2000 года псковские десантники под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в бой на высоте 776 под Аргуном в Чечне со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков. В результате столкновений героически погибли 84 военнослужащих. Десантникам удалось уничтожить до 500 боевиков. Шамиль Басаев был одним из руководителей незаконных вооруженных формирований.