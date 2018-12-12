Житель Омска грабил офисы МФО с макетом ружья и газовой горелкой

В суд Омска передали материалы уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в нападении на учреждение по выдаче микрокредитов. Он грабил один и тот же офис два раза. И каждый раз брал сотрудников «на испуг».

Как уточняет ИА «Омскрегион», в первый раз грабитель использовал самодельный муляж ружья, который завернул в строительный мешок. Во второй раз он применил газовую горелку, которую выдал за пистолет. В общей сложности преступнику удалось похитить около 100 тыс. рублей.

В отношении грабителя возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». В следственных органах отмечают, что, после того как преступника арестовали, он пошел на сотрудничество со следствием, признал вину и возместил ущерб.

Ранее сообщалось о попытке ограбления двух банковских отделений на северо-востоке Бразилии. В результате случившегося погибли не менее 12 человек, в том числе преступники.