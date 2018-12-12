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«Росконтроль» назвал лучшее сливочное масло

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Фото: Global Look Press/DPA/Patrick Pleul
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Эксперты «Росконтроля» проверили сливочное масло на российских прилавках. Из 37 представленных брендов только шесть были признаны качественными, а 17 оказались в черном списке.

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Результаты экспертизы были опубликованы на официальном сайте организации в среду, 12 декабря. В числе лучших оказалось масло «Экомилк», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Вкуснотеево», «Милава» и «Доярушка». 

При этом многие бренды были «пойманы» на замене молочного жира более дешевыми аналогами. Так, говяжий жир был обнаружен в сливочном масле «Домик в деревне», а растительный — в масле «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс» и «Посейдон сервис».

«Немoлoчные животные жиры, особенно говяжий, имеют неблагоприятное соотношение жирных кислот, содержат большое количество трансизoмерoв жирных кислот и представляют прямую угрозу для жизни и здоровья, так как могут спровоцировать болезни органов кровообращения», — сказал эксперт «Росконтроля» Андрей Мосов.

Отмечается, что еще одним распространенным способом «сэкономить» является производство масла, массовая доля жира в котором меньше заявленной. В итоге масло имеет жирность не 82,5%, а 80% и даже 75%. Замечены в такой хитрости были производители «Посейдон сервис», «Киpжачcкий молочный завод», «Рoвеньки», «Молочные узоры», «Му-у», «Простоквашино», «Вологодское из Вологды» и «Дмитровский молочный завод».

Ранее в декабре эксперты «Росконтроля» проверили российский карбонад пяти брендов. В итоге четыре образца оказались в черном списке из-за несоответствия микробиологическим показателям и только один был рекомендован к покупке.

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