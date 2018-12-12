Появилось видео последствий перестрелки в московском кафе

Опубликовано новое видео с места перестрелки в кафе на Ленинском проспекте в Москве. На кадрах видны пулевые отверстия на автомобиле, припаркованном возле заведения, где произошла стрельба.

По сообщениям очевидцев, было произведено не менее 12 выстрелов, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что группа мужчин из 8–10 человек сидела за столом, в какой-то момент между ними завязалась ссора, и они открыли стрельбу.

В результате погиб мужчина 30–35 лет. Еще один участник перестрелки пострадал. В городе был объявлен план «Перехват». Полиция разыскивает три автомобиля, на которых скрылись участники конфликта.

Ранее было опубликовано видео перестрелки в кафе.