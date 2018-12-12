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Кабмин Японии не комментирует отказ главы МИД отвечать на касающиеся РФ вопросы

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга отказался комментировать действия министра иностранных дел страны Таро Коно, который четыре раза ушел от ответов на вопросы, касающиеся хода переговоров с Москвой по мирному договору. Соответствующее заявление он сделал в среду на пресс-конференции в Токио.

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«Это индивидуальные действия, которые делаются под ответственностью каждого конкретного министра кабинета. Как генеральный секретарь правительства я воздержусь от комментариев на этот счет», — цитирует чиновника ТАСС.

Во вторник, 11 декабря, журналисты просили Коно прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил, что признание Японией итогов Второй мировой войны необходимо для продолжения переговоров по мирному договору с Россией.

Японский министр четыре раза подряд просил журналистов «перейти к другому вопросу». В результате один из них сказал, что подобные ответы не соответствуют формату пресс-конференции. На это Коно заявил, что «хочет тщательно подготовить атмосферу для переговоров» с Россией.

Мирный договор между Москвой и Токио по окончании Второй мировой войны до сих пор не подписан. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и называет их возврат условием подписания документа. РФ настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам войны.

14 ноября во время двусторонней встречи лидеров России и Японии в рамках саммита Россия — АСЕАН премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал решить территориальный спор на основе построенного с президентом РФ Владимиром Путиным доверия. Оба политика согласились вернуться к обсуждению вопроса о мирном договоре на основе положений декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения соглашения передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды.

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