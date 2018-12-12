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Премия «Оскар» может пройти без ведущего из-за скандала

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Организаторы премии Американской киноакадемии «Оскар» рассматривают вариант с отказом от ведущего церемонии после скандала с известным комиком Кевином Хартом. Об этом сообщает Variety.

5 декабря было объявлено, что ведущим церемонии премии станет Харт. Сам комик заявил об исполнении своей мечты. Однако позднее он оказался в центре скандала. Пользователи соцсетей нашли твиты актера, датированные 2009 годом, где Харт оскорблял представителей сексуальных меньшинств. В результате он отказался от роли ведущего и принес извинения за свои высказывания.

Источник издания рассказал, что организаторы не подготовили план на случай непредвиденных обстоятельств. Одним из вариантов может стать замена Харта одним из ведущих популярных ток-шоу, в том числе Джимми Киммелом, Джоном Стюартом и Дэвидом Леттерманом. Однако организаторы опасаются, что они могут позволить себе резкие высказывания. Еще один вариант — отказ от ведущего церемонии, которого могут заменить группой популярных актеров, уточняет «Газета.ру».

При этом издание уточняет, что осторожность в данном вопросе может привести к падению и без того низких рейтингов. В марте текущего года церемонию вручения премии посмотрели 25,6 млн человек, что на 19% меньше по сравнению с 2017 годом.

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