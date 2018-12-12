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В штаб-квартире Facebook не нашли бомбу

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Фото: REUTERS/Noah Berger
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Сотрудники полиции не обнаружили взрывное устройство в штаб-квартире американской компании Facebook. Об этом сообщается на сайте полицейского департамента американского города Менло-Парк (штат Калифорния).

11 декабря в криминальное подразделение департамента полиции Нью-Йорка поступило анонимное сообщение о бомбе в здании. Эта информация была передана властям города Менло-Парк, где находится кампус компании.

Местные полицейские оцепили офис и провели эвакуацию сотрудников. Кроме того, в районе было ограничено автомобильное движение. Штаб-квартиру обследовали кинологи с собаками.

7 декабря редакция телеканала CNN в Нью-Йорке была эвакуирована из-за угрозы взрыва бомбы. Глава компании Джефф Закер связал данный инцидент с действиями администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, глава государства и его подчиненные слишком сильно критикуют СМИ, не всегда понимая, к каким последствиям это может привести.

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