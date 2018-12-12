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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Детройт»

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Детройт Ред Уингз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский форвард Александр Овечкин отметился хет-триком.

Помимо россиянина шайбы забрасывали Бретт Коннолли, Трэвис Бойд и Ти Джей Оши. Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативных передачи. В составе «Детройта» шайбами отметились Дилан Ларкин и Густав Нюквист.

Овечкин забросил 25 шайб в 30 играх текущего сезона и закрепился на первом месте в гонке снайперов, уточняет «Газета.ру».

«Вашингтон» набрал 39 очков и расположился на четвертом месте в Восточной конференции НХЛ. Столичный клуб является действующим обладателем Кубка Стэнли.В минувшем сезоне «Вашингтон» в финале обыграл «Вегас Голден Найтс». Серия завершилась со счетом 4:1.

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