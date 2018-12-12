Здание на территории кампуса Facebook эвакуировано из-за угрозы взрыва

Здание на территории кампуса Facebook в штате Калифорния эвакуировано из-за угрозы взрыва. Об этом рассказал телеканал NBC во вторник, 11 декабря.

Отмечается, что сообщение о бомбе поступило в криминальное подразделение департамента полиции Нью-Йорка, которое уведомило власти города Менло-Парк, где находится кампус.

7 декабря редакция телеканала CNN в Нью-Йорке была эвакуирована из-за угрозы взрыва бомбы. Глава телекомпании Джефф Закер на фоне поступления в офис посылки с бомбой заявил, что администрация президента США Дональда Трампа и он сам лично слишком сильно критикуют средства массовой информации, не всегда понимая, к каким последствиям это может привести.