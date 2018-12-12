В омской многоэтажке ликвидировано открытое горение после хлопка газа

Из дома в Омске, где произошел хлопок бытового газа, частично эвакуированы жители, в здании ликвидировано открытое горение. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

«Произведена частичная эвакуация жителей дома. Подразделениями пожарной охраны спасены 11 человек. <...> Самостоятельно эвакуировались 12 жителей дома <...> Открытое горение ликвидировано в 5:24 по омскому времени (2:24 мск)», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС, полиция, спасательные и коммунальные службы.

Хлопок газа произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома 12 декабря в 4:37 по местному времени (1:37 мск).