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В омской многоэтажке ликвидировано открытое горение после хлопка газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Из дома в Омске, где произошел хлопок бытового газа, частично эвакуированы жители, в здании ликвидировано открытое горение. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

«Произведена частичная эвакуация жителей дома. Подразделениями пожарной охраны спасены 11 человек. <...> Самостоятельно эвакуировались 12 жителей дома <...> Открытое горение ликвидировано в 5:24 по омскому времени (2:24 мск)», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС, полиция, спасательные и коммунальные службы.

Хлопок газа произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома 12 декабря в 4:37 по местному времени (1:37 мск). 

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