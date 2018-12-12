Появилось видео перестрелки в кафе в Москве

Видеозапись перестрелки в кафе в Москве появилось в Сети. Инцидент произошел в ночь на среду, 12 декабря.

Отмечается, что в ходе перестрелки на юго-западе столицы один человек был убит, еще один ранен.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, как ссорятся посетители кафе, сидевшие за одним столом, после чего начинается стрельба из пистолета.

Полиция объявила в Москве план «Перехват» и начали розыск трех автомобилей, на которых скрылись злоумышленники.

3 декабря московская полиция задержала пенсионера по подозрению в обстреле мужчины из травматического пистолета.