Осадки и гололедица ожидают москвичей 12 декабря

Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Москве в среду, 12 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Будет преимущественно облачно. Скорость ветра может достигать 11 м/с.

Ночью ожидается снег и также гололедица, местами сильная. Температура воздуха опустится до минус 3–1 градуса, с усилением порывов ветра до 10 м/с.

Накануне синоптики предупреждали жителей столицы о тумане и гололедице в ночь на среду. Водителям рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а пешеходам — использовать на одежде светоотражающие элементы.

По данным центра погода «Фобос», уже к выходным сугробы вырастут до 20 см.