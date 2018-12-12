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Назван самый высокооплачиваемый писатель 2018 года

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Фото: TASS/Imago/Dennis Van Tine
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Джеймс Паттерсон признан самым высокооплачиваемым писателем 2018 года по версии журнала Forbes — ему удалось заработать $86 млн. Список из 11 авторов был опубликован на сайте издания 11 декабря.

Паттерсон стал известен благодаря серии романов об инспекторе Алексе Кроссе.

На втором месте — прошлогодний лидер Джоан Роулинг с $54 млн. Таким образом, доход автора книг о Гарри Поттере за год упал на $41 млн.

На третьей строчке расположился Стивен Кинг с заработком в $27 млн. 23 мая вышел его роман «Аутсайдер».

Также в список вошли Джон Гришэм ($21 млн), Джефф Кинни ($18,5 млн), Дэн Браун ($18,5 млн), Майкл Вольф ($13 млн), Даниэла Стил ($12 млн), Нора Роберст ($12 млн), Рик Риордан ($10,5 млн) и Эрика Леонард Джеймс ($10,5 млн).

В общей сложности вошедшие в топ-11 писатели за 2018 год продали 24,5 млн книг только в США, заработав $283 млн.

Ранее в декабре основатель компании Microsoft Билл Гейтс составил собственный список лучших книг 2018 года.

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