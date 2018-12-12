Новый худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков поделился творческими планами

Новый художественный руководитель МХАТа им. М. Горького Эдуард Бояков в интервью «Известиям» рассказал о творческих планах. По его словам, в театре организуют программу детского художественного образования, а также серию выставок.

Помимо этого в учреждении культуры уже создана большая драматургическая лаборатория, в которой работают 10 авторов из разных сфер, начиная от поэтов и заканчивая историками.

В качестве будущих постановок новый руководитель рассматривает пьесу «Последний герой» Ивана Крепостного, поэму Анны Ревякиной «Шахтерская дочь», а также пьесы Ольги Погодиной и Владимира Забалуева.

«Если сделать соответствующие постановки, уверен: зрители нашего зала (почти 1,4 тыс. мест) будут на одном дыхании следить за ними, но это не означает, что я собираюсь сразу запускать эти пьесы в работу — все будет обсуждаться. С Захаром Прилепиным, Сергеем Пускепалисом, с Татьяной Васильевной Дорониной, конечно», — добавляет Бояков.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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