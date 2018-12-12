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Российские и венесуэльские летчики отработали подготовку к совместным полетам

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Фото: Министерство Обороны РФ
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Совместные занятия по подготовке авиационных экипажей и авиационной техники к выполнению полетов провели летчики ВКС РФ и Венесуэлы. Об этом сообщило Минобороны во вторник, 11 декабря.

«Изучили район проведения полетов в зоне аэропорта Майкетия», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Кроме того, было отработано взаимодействие и терминология радиообмена.

10 декабря российские стратегические ракетоносцы Ту-160 прибыли в Венесуэлу. Вместе с ними прибыли тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.

11 декабря госсекретарь Майк Помпео назвал эту отправку разбазариванием госсредств обеими странами.

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