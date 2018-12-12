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В Москве объявлен план «Перехват» после стрельбы в кафе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мужчину застрелили в одном из кафе на юго-западе Москвы в ночь на 12 декабря. Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, в городе объявлен план «Перехват».

Инцидент произошел в заведении на Ленинском проспекте. По предварительной информации, стрельбе предшествовала ссора, стреляли из пистолета калибром 9 мм.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства стрельбы выясняются.

Полиция разыскивает три автомобиля, люди в них могут быть вооружены.

Ранее 10 декабря неизвестные обстреляли семь трамваев из пневматического оружия на северо-востоке столицы. Из-за инцидента трамваи № 17 около часа не выходили в рейсы, их заменяли автобусы.

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