СМИ сообщили о решении Бутиной признать вину

Российская студентка Мария Бутина, обвиняемая властями США во вмешательстве в политику страны, решила признать свою вину и сотрудничать со следствием. Об этом сообщает NBC News, в распоряжение которой попало соглашение сторон защиты и обвинения.

В соответствии с документом, россиянка признает вину по одному пункту обвинения. По информации телеканала, Бутина признается в сговоре с неназванным американцем с целью работы по указанию российского официального лица «для создания неофициальных каналов коммуникации с американцами, имеющими власть и влияние в политике США на благо Российской Федерации».

В соглашении не указаны имена тех, с кем предположительно Бутина вступала в сговор. Однако речь идет о ее общении с лоббистской Национальной стрелковой организацией США и с экс-сенатором России Александром Торшиным. Кроме того, она была организатором российской делегации на неофициальном Национальном молитвенном завтраке 2017 года в Вашингтоне, отмечает «РИА Новости».

Как отмечает телеканал, в случае признания вины Бутиной будет грозить пять лет тюрьмы, а не 15, как изначально. При этом реальный срок может составить до полугода тюрьмы, после чего ее депортируют в Россию.

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее девушка своей вины не признавала.