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Липецкой области выделили более 120 млн рублей на восстановление реки

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На восстановление и экологическую реабилитацию реки Воронеж Липецкая область получит из федерального бюджета 121 млн 867,1 тыс. рублей. Это максимальный объем денежных средств, предоставленных 15 субъектам РФ, заявленным в распределении на выделение данного вида субсидии.

Регион занимает второе место среди субъектов Центрального федерального округа по объему предусмотренных денежных средств на улучшение экологического состояния гидрографической сети — 8,89 млн рублей. Об этом пишет GOROD48.

Как сообщалось в середине ноября, в Липецкой области завершают расчистку заболоченного участка озера Богородицкого. Для восполнения ущерба в водоем выпустят около 122 тыс. мальков толстолобика. По данным управления экологии и природных ресурсов, за время расчистки из Богородицкого убрали несколько тысяч тонн ила и донных отложений.

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