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Три новых моста построят в Тульской области к Новому году

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В ходе тактико-специального учения Министерства обороны РФ с мостовыми подразделениями дорожных войск в Тульской области построят три мостовые переправы через реки Плава, Шиворонь и Дон. Речь идет о двух автодорожных и одной пешеходной переправе.

По обращению губернатора Алексея Дюмина сооружения будут переданы муниципалитетам, и ими смогут пользоваться все желающие, передает ИА «Тульские новости».

Таким образом власти отреагировали на обращения жителей Плавского, Киреевского и Куркинского районов. Люди просили улучшить транспортную доступность населенных пунктов. Работы планируется завершить до 29 декабря.

Росавтодор выделит 2,5 млрд рублей на строительство нового моста в Уфе. Об этом 26 ноября сообщил врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров. Все документы для начала строительства уже готовы. Поручение как можно скорее приступать к работам дано главе администрации Уфы Ульфату Мустафину.

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