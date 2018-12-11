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Прах Людмилы Алексеевой захоронят в США по решению родственников

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой будет захоронен в Соединенных Штатах по решению ее родственников. Об этом во вторник, 11 декабря, рассказал член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.

«Кремация состоялась, но захоронения не будет. Дети заберут с собой урну, они ее увезут в Америку и там похоронят», — рассказал Борщев агентству «РИА Новости».

Церемония прощания с правозащитницей, экс-главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой состоялась 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве. Церемонию в том числе посетил президент России Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к гробу усопшей, после чего высказал слова соболезнования ее близким и коллегам.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Она была автором более 100 работ по вопросам прав человека. За свою правозащитную деятельность она была удостоена многих наград, среди которых французский орден Почетного легиона (2007), рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонский орден «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и др.

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