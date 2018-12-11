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Трех наркополицейских задержали под Саратовом за превышение полномочий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России Саратовской области, его заместителя и оперативного сотрудника задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщило «РИА Новости» во вторник, 11 декабря, cо ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Задержаны начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Энгельсское» подполковник полиции, его заместитель и оперативный сотрудник, причастные к превышению должностных полномочий, сопряженному с применением насилия или угрозой его применения в отношении граждан, оружия или специальных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство провело операцию по аресту совместно с сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности местного главка МВД.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств»). Фигурантам дела грозит до 10 лет колонии.

В ноябре подозреваемый в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба бюджету бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов отказался признавать свою вину. Уголовное дело в его отношении возбудили в 2017 году. По версии стороны обвинения, он нанес бюджету города ущерб в размере 1,6 млрд рублей.

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