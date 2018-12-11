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В Ивановской области выпал черный снег

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Фото: vk.com/Говорит ЗАВОЛЖСК
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В городе Заволжск Ивановской области выпал черный снег. Фотографиями необычного явления поделились подписчики паблика «Заволжск Главный» в социальной сети «Вконтакте». 

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По мнению местных жителей, снег приобрел темный окрас из-за копоти, которая продуцируется  котельной при трикотажной фабрике. Снимки опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Ха, накочегарили полпоселка в саже», — шутят пользователи соцсети. 

Это не первый раз, когда в российских регионах выпадает цветной снег. Так, в марте 2018 года желтый снег и коричневый дождь прошли во многих районах и городах Кубани. Причиной тому — песчаные бури в Африке в районе Сахары.

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