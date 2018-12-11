ТАСС сообщил об отсутствии пострадавших после падения ракеты под Астраханью

Падение ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь» во время испытательных стрельб на полигоне Капустин Яр в Астраханской области не причинило ущерба, пострадавших нет. Об этом стало известно во вторник, 11 декабря.

«Ракета упала на территории полигона, за его пределы не улетела. Никто не пострадал, повреждений на земле нет», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что после падения возникло возгорание, но его быстро ликвидировали.

Ранее стало известно, что 7 декабря на полигоне Капустин Яр проходили испытательные стрельбы ЗРК «Витязь». В ходе испытаний одна из ракет комплекса самоуничтожилась в воздухе в результате нештатной ситуации.

11 декабря пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что в Хабаровском крае прошла тренировка по отражению авианалета условного противника расчетами зенитных ракетных систем С-400. Роль истребителей противника выполнили два Су-35С.