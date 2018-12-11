Эксперт прокомментировал предложение переименовать Сбербанк

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экосистема под брендом «Сбербанк» может получить новое название.

В частности, идут дискуссии о возможности убрать из названия экосистемы слово «банк», сообщил Греф. При этом он уточнил, что финансовое подразделение сохранит название «банк», как того требует закон.

«Сбербанк является одной из самых крупных финансовых структур в Европе с огромной историей и сильным капитализированным брендом, поэтому в случае, если ребрендинг будет запущен, на стабильности финансовой организации это никак не скажется и не отпугнет клиентов», — полагает Самойленко.

В то же время важно понимать, что с учетом масштаба деятельности банка на территории России ребрендинг будет стоить астрономических денег, считает эксперт.

«При этом цели ребрендинга не совсем понятны, поскольку принадлежность к банковскому рынку абсолютно не противоречит новым технологиям. С нашей точки зрения, в данном случае решение об изменении названия весьма спорное, так как не очевидно, какие задачи будут решены в рамках данной активности», — заключил Самойленко.

По словам самого главы Сбербанка, вопрос о смене названия еще находится на стадии обсуждения и пока рано говорить о чем-то конкретном.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов самый разный набор услуг, в том числе нефинансовых.

В начале декабря Сбербанк отказался от переводов на кредитные карты по номеру телефона. Нововведение было принято на основе жалоб пользователей.