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Эксперт прокомментировал предложение переименовать Сбербанк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экосистема под брендом «Сбербанк» может получить новое название.

В частности, идут дискуссии о возможности убрать из названия экосистемы слово «банк», сообщил Греф. При этом он уточнил, что финансовое подразделение сохранит название «банк», как того требует закон.

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«Сбербанк является одной из самых крупных финансовых структур в Европе с огромной историей и сильным капитализированным брендом, поэтому в случае, если ребрендинг будет запущен, на стабильности финансовой организации это никак не скажется и не отпугнет клиентов», — полагает Самойленко.

В то же время важно понимать, что с учетом масштаба деятельности банка на территории России ребрендинг будет стоить астрономических денег, считает эксперт.

«При этом цели ребрендинга не совсем понятны, поскольку принадлежность к банковскому рынку абсолютно не противоречит новым технологиям. С нашей точки зрения, в данном случае решение об изменении названия весьма спорное, так как не очевидно, какие задачи будут решены в рамках данной активности», — заключил Самойленко.

По словам самого главы Сбербанка, вопрос о смене названия еще находится на стадии обсуждения и пока рано говорить о чем-то конкретном.

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов самый разный набор услуг, в том числе нефинансовых.

В начале декабря Сбербанк отказался от переводов на кредитные карты по номеру телефона. Нововведение было принято на основе жалоб пользователей.

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