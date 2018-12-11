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Завод по переработке батареек открыли в Новосибирске

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В Новосибирске запустили предприятие по переработке использованных батареек. В день на заводе перерабатывают до 600 кг сырья. Предприятие является единственным подобным за Уралом. Здесь используется технология сибирских ученых, которая позволяет утилизировать батарейку полностью.

Работа завода практически полностью автоматизирована, лишь на входе батарейки сортируют вручную. Отобранные батарейки по конвейеру попадают в шрейдер, где их измельчают. Затем при помощи магнита металлические обрезки извлекаются. Оставшейся частью являются бумага, пластик и порошок, состоящий из графита и диоксида марганца, пишет VN.ru.

Новосибирские ученые придумали способ использования данного порошка — его стали добавлять при создании тротуарной плитки для придания ей темной окраски. Ранее порошок не использовался.

На территории Новосибирской области планируют установить специальные контейнеры для сбора батареек и ртутных ламп. Собранный материал повезут затем на переработку на новый завод. Установку контейнеров будет курировать министерство природных ресурсов.

Как рассказал директор компании по утилизации опасных отходов Вячеслав Косенко, более 10 лет назад компания начала сбор ртутных ламп для утилизации. В некоторых из них оставались батарейки, и было принято решение начать их собирать.

Косенко также отметил, что только в этом году в магазинах было собрано около 3 т батареек, а проведенная в школах и детских садах акция «Разрядка» принесла еще свыше 12 т. Департамент природных ресурсов области также включился в работу, и за ноябрь было собрано еще 1,5 т батареек.

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