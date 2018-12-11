Молодой мужчина погиб в ДТП в Оренбургской области

В Домбаровском районе Оренбургской области иномарка опрокинулась в кювет. Водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Авария произошла на Центральной улице поселка Домбаровский. По предварительным данным, 22-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Jetta потерял контроль над транспортным средством, машина съехала в кювет, где опрокинулась. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные телесные травмы. Он был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.