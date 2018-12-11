Кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома в Калифорнии

Кошка в течение месяца ждала хозяев на месте, где находился их уничтоженный пожаром дом в американском городе Парадайс (штат Калифорния). Об этом владелица животного Кортни Верблоу сообщила в Facebook.

«Никогда не теряйте надежду! Спустя месяц после пожара мы приехали туда, где находился дом моих родителей, и нашли мою кошку Тимбер! Она жива. Слава Богу!» — написала женщина.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии, начавшийся 8 ноября, стал самым смертоносным за всю историю США, в огне погибли 84 человека, еще 870 человек числятся пропавшими без вести, сгорело около 14 тыс. домов.