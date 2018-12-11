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Минюст ответил на вопросы ЕСПЧ по задержанию украинских моряков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Минюст России направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ответы на вопросы о событиях в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники остановили и задержали три украинских корабля и их экипаж.

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В ведомстве отметили, что Украина злоупотребляет своим правом на подачу межгосударственных жалоб, в том числе использует ЕСПЧ в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей.

«Минюст подчеркивает в своем заявлении к ЕСПЧ, что украинские граждане были задержаны в качестве подозреваемых в незаконном пересечении госграницы, а под стражу заключены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства», — говорится в сообщении ведомства, передает «РИА Новости» 11 декабря.

Отмечается, что ЕСПЧ был уведомлен о том, где находятся задержанные, есть ли у них доступ к юридической и медицинской помощи. В министерстве отметили, что со стороны задержанных каких-либо жалоб на условия содержания нет.

4 декабря в Минюсте сообщили, что ходатайство властей Украины по инциденту в Керченском проливе содержит исключительно информацию СМИ и в нем нет официальных документов.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушение конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело, моряки были арестованы до 25 января 2019 года

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что действия моряков были организованы властями Украины. По мнению российского лидера, эскалация ситуации выгодна президенту республики Петру Порошенко в преддверии выборов главы государства в 2019 году.

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