Доходы бюджета Воронежа составят 17,3 млрд рублей в 2019 году

Доходы бюджета Воронежа в 2019 году прогнозируются в размере 17,3 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам публичных слушаний по проекту муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

Как отметила и.о. руководителя управления финансово-бюджетной политики городской администрации Ирина Муромцева, формирование бюджета было непростым. По ее словам, размер расходов в настоящее время не позволяет планировать бюджет с предельным уровнем дефицита, а сумма налоговых доходов остается на одном и том же уровне на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Так, объем собственных доходов Воронежа составит 8,9 млрд рублей, из них 7,5 млрд рублей будут являться налоговыми поступлениями. Остальные средства будут направлены в казну из федерального и областного бюджетов в виде безвозмездных поступлений.

Отмечается, что при формировании доходной части учтены изменения федерального и областного законодательства, которые вступят в силу 1 января 2019 года. Дефицит бюджета прогнозируется в 322,9 млн рублей.