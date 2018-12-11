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Приехавшая на переговоры с Меркель Мэй не сразу смогла выйти из машины

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, прибывшая в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в течение некоторого времени не могла выбраться из автомобиля, чтобы поприветствовать коллегу, так как дверь оказалась заблокирована. Видео опубликовал таблоид The Sun.

На кадрах видно, как к автомобилю Мэй подошла женщина, чтобы открыть ей дверь, несколько раз подергала за ручку машины, однако та не поддавалась. Через некоторое время ей все же удалось открыть дверь, и премьер-министр Великобритании из автомобиля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель наблюдала за сценой. Затем политики пожали друг другу руки, сообщает телеканал «Звезда».

К настоящему времени двухчасовые переговоры Мэй и Меркель завершились. Они обсудили ситуацию вокруг Brexit и дальнейшие действия по ее разрешению.

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