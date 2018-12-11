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Омский вор грабил одну и ту же пенсионерку

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Житель Омска грабил одну и ту же пенсионерку. Потерпевшая живет неподалеку от родственников, у которых он часто бывал, рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. 

Однажды он сорвал с шеи женщины золотую цепочку и отсидел за это пять лет. Недавно он опять среди бела дня напал на ту же самую пенсионерку и, угрожая портновскими ножницами, попытался похитить украшения на сумму 9 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН»

Кража не удалась, полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Теперь ему грозит 10 лет лишения свободы.

Полицейским Лондона разрешили таранить машинами уличных грабителей на мопедах. В городе за последние несколько лет сильно возросло количество грабежей, при которых преступники пользуются угнанными мопедами. Злоумышленники подъезжают к жертве и, угрожая расправой, требуют отдать деньги и мобильные устройства.

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