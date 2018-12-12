Британский депутат попытался унести церемониальный жезл из парламента

Депутат от партии лейбористов Ллойд Рассел-Мойл собрался унести из парламента королевский церемониальный жезл.

Причиной негодования политика стала отмена голосования по Brexit. По традиции, без данного символа власти нельзя принять закон. Но в итоге жезл отобрали, а самого парламентария выгнали из зала заседания.