Порядка 70 млн рублей направят на благоустройство в Пскове в 2019 году

В Пскове в 2019 году планируют направить порядка 70 млн рублей на программу «Формирование современной городской среды». Об этом рассказал глава города Иван Цецерский на совещании по подведению итогов реализации программы в этом году. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как рассказал заместитель начальника УГЗ Антон Ляугминас, в этом году была благоустроены территории между домами № 26 по улице Коммунальной, № 27 по улице Народной, детским садом «Кораблик», а также приведены в порядок пешеходные дорожки в микрорайоне «Псковкирпич» и на улицах Чудская и Алехина.

Помимо этого, в некоторых дворах были выполнены работы по обустройству уличного освещения, дорожные работы, установлены детские площадки, при этом в некоторых дворах работы продолжаются.

В ходе совещания парламентарием Дмитрием Барабановым была озвучена идея создания одной большой площадки на несколько дворов сразу. На этом глава города отметил, что вопрос необходимо рассмотреть более детально.