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Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2019 года

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Госдума на заседании во вторник, 11 декабря, единогласно проголосовала за законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года на 117 рублей.

МРОТ будет соответствовать величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в стране — 11 280 рублей.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, повышение коснется 3,7 млн человек, передает ТАСС.

В первом чтении документ был принят законодателями 23 октября, во втором — 4 декабря.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Документ вступил в силу с 1 мая 2018 года.

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