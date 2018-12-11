Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 2019 года

Госдума на заседании во вторник, 11 декабря, единогласно проголосовала за законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года на 117 рублей.

МРОТ будет соответствовать величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в стране — 11 280 рублей.

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, повышение коснется 3,7 млн человек, передает ТАСС.

В первом чтении документ был принят законодателями 23 октября, во втором — 4 декабря.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Документ вступил в силу с 1 мая 2018 года.