Прямой эфир

«Она умела разговаривать с властью»

В Москве простились со старейшей российской правозащитницей Людмилой Алексеевой
0
Фото: ТАСС/Астапкович Владимир
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правозащитница Людмила Алексеева, с которой 11 декабря простились в Москве, была светлым, мужественным и сильным человеком, много сделавшим для нашей страны. Об этом Владимир Путин заявил, открывая заседание Совета по правам человека в Кремле. Начать мероприятие глава государства предложил с минуты молчания. Ранее президент простился с ушедшей на 92-м году жизни главой Московской Хельсинской группы в Центральном доме журналиста. Владимир Путин высоко ценил вклад Людмилы Алексеевой в становление гражданского общества в России и чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по вопросам, касающимся жизни страны, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С самого утра к Центральному дому журналиста на Никитском бульваре, где проходила церемония прощания с Людмилой Алексеевой, шли люди с цветами. На сцене в концертном зале в почетном карауле сменяли друг друга глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, телеведущий Николай Сванидзе, адвокат Генри Резник и другие общественные деятели. Почтить память Людмилы Алексеевой приехал президент России. Глава государства молча поднялся на сцену с букетом, после чего выразил соболезнования родным и близким выдающейся правозащитницы. 

Людмила Алексеева была не просто старейшиной российского правозащитного сообщества, но и его ядром, высшим авторитетом, отметил глава СПЧ Михаил Федотов.

— Говорят, что свято место пусто не бывает, но в данном случае, думаю, что ее место еще долгое время будет пустым. На прощание с ней пришли люди самых разных слоев общества, разных политических убеждений. Всех их объединила любовь и уважение к Людмиле Михайловне, — сказал он.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала правозащитницу не только своим другом и соратником, но также учителем и оппонентом. В ходе церемонии прощания она особо отметила умение Людмилы Алексеевой вести диалог с властью.

— Для нее важен был результат. Любой компромисс ради результата, а результат — это восстановленные права, возвращенное доброе имя, — подчеркнула омбудсмен.

Масштаб личности не зависит от телосложения — Людмила Алексеева была хрупкой женщиной, но это не мешало ей быть большим человеком, подчеркнул Николай Сванидзе. 

— Нужно было знать ее, чтобы понять, как это возможно — сочетать в себе хлебосольное дружелюбие, гостеприимность, веселый и кокетливый нрав с жесточайшей принципиальностью в отстаивании своего видения мира, прав людей, — отметил он. — Она была печальницей, заступницей. Масштаб личности трудно было не заметить. Поэтому у нее были отношения и с людьми из оппозиции, и она умела разговаривать с властью — власть к ней прислушивалась. 

Соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой приходят ее родственникам со всех континентов, отметил, завершая церемонию прощания, сын правозащитницы Михаил.

— Я очень тронут тем, что здесь говорили все, кто пришли почтить ее память, — сказал он. — Она была удивительной женщиной, сильной. Она сделала очень много, очень многим помогла, но и каким-то образом оставалась и была самой лучшей мамой, которую можно желать.

Урна с прахом правозащитницы будет захоронена в США, где проживают все родственники Людмилы Алексеевой и похоронен ее муж, сообщила ТАСС исполнительный директор Московской Хельсинской группы Светлана Астраханцева.

Справка «Известий»

Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года. В 1950 году окончила исторический факультет МГУ, работала преподавателем истории, редактором в издательстве «Наука», была сотрудником Института научной информации по общественным наукам Академии наук СССР. Правозащитной деятельностью занималась с 1966 года, в 1977 году была вынуждена эмигрировать из Советского Союза и проживала в США.

Вернулась в Россию в 1993 году, а спустя несколько лет возглавила Московскую Хельсинкскую группу, затем вошла в состав Комиссии по правам человека при президенте России, которая позднее была преобразована в СПЧ.

В декабре 2017 года Людмила Алексеева стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017