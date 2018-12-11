«Она умела разговаривать с властью»

Правозащитница Людмила Алексеева, с которой 11 декабря простились в Москве, была светлым, мужественным и сильным человеком, много сделавшим для нашей страны. Об этом Владимир Путин заявил, открывая заседание Совета по правам человека в Кремле. Начать мероприятие глава государства предложил с минуты молчания. Ранее президент простился с ушедшей на 92-м году жизни главой Московской Хельсинской группы в Центральном доме журналиста. Владимир Путин высоко ценил вклад Людмилы Алексеевой в становление гражданского общества в России и чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по вопросам, касающимся жизни страны, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С самого утра к Центральному дому журналиста на Никитском бульваре, где проходила церемония прощания с Людмилой Алексеевой, шли люди с цветами. На сцене в концертном зале в почетном карауле сменяли друг друга глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, телеведущий Николай Сванидзе, адвокат Генри Резник и другие общественные деятели. Почтить память Людмилы Алексеевой приехал президент России. Глава государства молча поднялся на сцену с букетом, после чего выразил соболезнования родным и близким выдающейся правозащитницы.

Людмила Алексеева была не просто старейшиной российского правозащитного сообщества, но и его ядром, высшим авторитетом, отметил глава СПЧ Михаил Федотов.

— Говорят, что свято место пусто не бывает, но в данном случае, думаю, что ее место еще долгое время будет пустым. На прощание с ней пришли люди самых разных слоев общества, разных политических убеждений. Всех их объединила любовь и уважение к Людмиле Михайловне, — сказал он.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова назвала правозащитницу не только своим другом и соратником, но также учителем и оппонентом. В ходе церемонии прощания она особо отметила умение Людмилы Алексеевой вести диалог с властью.

— Для нее важен был результат. Любой компромисс ради результата, а результат — это восстановленные права, возвращенное доброе имя, — подчеркнула омбудсмен.

Масштаб личности не зависит от телосложения — Людмила Алексеева была хрупкой женщиной, но это не мешало ей быть большим человеком, подчеркнул Николай Сванидзе.

— Нужно было знать ее, чтобы понять, как это возможно — сочетать в себе хлебосольное дружелюбие, гостеприимность, веселый и кокетливый нрав с жесточайшей принципиальностью в отстаивании своего видения мира, прав людей, — отметил он. — Она была печальницей, заступницей. Масштаб личности трудно было не заметить. Поэтому у нее были отношения и с людьми из оппозиции, и она умела разговаривать с властью — власть к ней прислушивалась.

Соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой приходят ее родственникам со всех континентов, отметил, завершая церемонию прощания, сын правозащитницы Михаил.

— Я очень тронут тем, что здесь говорили все, кто пришли почтить ее память, — сказал он. — Она была удивительной женщиной, сильной. Она сделала очень много, очень многим помогла, но и каким-то образом оставалась и была самой лучшей мамой, которую можно желать.

Урна с прахом правозащитницы будет захоронена в США, где проживают все родственники Людмилы Алексеевой и похоронен ее муж, сообщила ТАСС исполнительный директор Московской Хельсинской группы Светлана Астраханцева.