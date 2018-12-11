Почти 20 школьников отравились неизвестным веществом в Петербурге

Около 20 учеников одной из школ Красного Села в Санкт-Петербурге обратились за медицинской помощью с признаками отравления после урока плавания. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Инцидент произошел 11 декабря в Красносельском районе города в школе № 270. Семеро из шестнадцати обратившихся за помощью школьников были госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Как пишет телеканал «360», пострадавшим подросткам около 13–14 лет. Согласно предварительной версии, причиной отравления мог стать хлор в воде.

Управление Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии по городу Санкт-Петербургу начали расследование произошедшего, специалисты осуществляют отбор проб воды и воздуха в помещениях учебного заведения и бассейна, пишет ТАСС.

10 декабря сообщалось, что в хабаровском детсаду отравились 20 детей: в учреждении зарегистрирована заболеваемость кишечной инфекцией.