Автоэксперт оценил идею ГИБДД скрыть маршрут «города» на экзамене

Автоэксперт Роман Гулеяв в беседе с «Известиями» прокомментировал идею сделать недоступной информацию о маршруте движения по городу во время экзамена на получение водительских прав.

Такое предложение озвучил начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции Николай Гиляков во время выступления по итогам семинара по безопасности движения. Сейчас на сайте ГИБДД размещен список утвержденных маршрутов, и автошколы натаскивают своих учеников заранее.

Если такое решение будет принято, сдавать экзамен станет сложнее, полагает Гуляев. По его словам, маршрут и так включает в себя всё, чтобы можно было понять действительно ли человек способен водить машину.

«У экзаменуемого и так стресс. И, конечно, людям будет от этого сложнее. Тем более обычно маршрут выбирается такой, чтобы он включал в себя все возможные интересные участки — и пешеходные переходы, и светофоры, и по возможности нерегулируемые пересечения», — сказал автоэксперт.

Также он выразил опасения, что данная норма может привести к росту коррупции.

«Это норма, которая может оказаться слишком коррупциогенной. Потому что кому-то может достаться простой маршрут, кому-то посложнее. И здесь экзаменуемому условно могут предложить: «Положи мне 500 рублей, и я тебе покажу легкий маршрут», — заключил автомобильный эксперт.

Согласному новому предложению ГИБДД, маршруты по каждой категории транспортного средства будут утверждаться инспекторами до экзамена. При этом на пути не будет аварийно-опасных участков. Все нововведения планируется прописать в проекте реформы экзамена.

Ранее сообщалось, что МВД изменит порядок сдачи экзаменов на водительские права. Главное новшество — объединение «площадки» и «города» в одно испытание.