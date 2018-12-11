Актер сериала «Мажор» Обласов допустил появление четвертого сезона проекта

Актер сериала «Мажор» Александр Обласов в эфире «Нашего Радио» 11 декабря допустил появление четвертого сезона проекта.

Он воздержался от подробностей и пояснил, что его бы «устроила история Ромео и Джульетты», хотя все решения принимают авторы, пишет НСН.

Актер также поделился воспоминаниями о трудных 1990-х годах и о том, как ему приходилось работать грузчиком во время учебы в театральном училище в Екатеринбурге.

«Работал в 1990-е грузчиком в магазине. С колбасой на день рождения приходили! Было за счастье принести баночку икры», — рассказал Обласов.

6 декабря Американский институт киноискусства (American Film Institute) составил список 10 лучших сериалов 2018 года, среди которых оказались «Американцы», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта» и др.