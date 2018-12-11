Бывшего офицера Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего военнослужащего Черноморского флота (ЧФ) Леонида Пархоменко к 14 годам колонии за государственную измену. Решение было принято во вторник, 11 декабря.

«Назначить Пархоменко 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует слова судьи «РИА Новости».

Отмечается, что Пархоменко также лишили звания капитана второго ранга запаса.

Гособвинитель просил суд назначить Пархоменко 15 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания, защита требовала его полностью оправдать.

Бывшего сотрудника штаба ЧФ задержали в Севастополе 22 ноября 2016 года. По версии следствия, по заданию Минобороны Украины с декабря 2003 года по декабрь 2005 года он собирал сведения о деятельности флота, а позже выдавал их службам иностранного государства за деньги. Отмечалось, что Пархоменко был уволен в запас в 2005 году.