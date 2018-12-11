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Два дела возбуждено из-за взяток в перинатальном центре Красноярска

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Новые уголовные дела возбудили в отношении бывшего главного врача Красноярского краевого клинического центра материнства и детства. Руководителя подозревают во взяточничестве.

По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый при посредничестве главной медсестры получил 300 тыс. рублей от представителя коммерческой компании. За это он обещал содействие в заключении контракта на поставку медицинских изделий. Кроме того, с февраля по ноябрь 2017 года главврач получил несколькими частями взятку в размере 1,95 млн рублей за заключение контракта на поставку расходных материалов. Уголовные дела возбуждены по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере», сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее подозреваемому вменяли совершение трех преступлений, связанных с получением взяток в значительном размере, четырех преступлений с получением взяток в крупном размере и одного преступления с получением взятки в особо крупном размере.

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