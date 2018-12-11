Исторические павильоны установят в центре Самары

В Самаре разработали концепцию сохранения деревянных наличников. Ее авторами стали партнеры проектного бюро «Творческая мастерская» Александр Шуткин и Ирина Фишман, идеолог фестиваля «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков.

Наличники сносимых или расселенных зданий XIX — начала XX столетия на данный момент спасают только энтузиасты, отмечает «Самарская газета». Теперь им поможет проект «За окном».

Архитекторы создали проект павильонов для размещения инфографики с описанием наличников, адресами, историей и фотографиями. Их установят в тех местах исторического центра, где уже нет оригинальной исторической застройки. Это позволит сохранить память о том, каким было конкретное место в прошлом. Об этом пишет НИА «Самара».

Считается, первые наличники появились в Нижегородской области. Когда исчезло деревянное судоходство, резчики остались без работы. Сначала они стали украшать свои дома, а после и дома соседей. Потом это искусство распространилось по всей стране.